Palermo, truffa sui fondi Ue: a giudizio dieci tra insegnanti e personale di una scuola

Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha rinviato a giudizio 10 tra insegnanti, tutor e collaboratori scolastici della scuola Falcone dello Zen, per anni ritenuta avamposto di legalità in un quartiere difficile. Sono accusati di falso e truffa. L'indagine, svolta dalla Procura Europea, nata da accertamenti sulla preside Daniela Lo Verde poi arrestata, ha svelato che la donna con la complicità di insegnanti e collaboratori scolastici, esperti o tutor in progetti realizzati con fondi comunitari, per accaparrarsi i finanziamenti, attestava il regolare svolgimento delle attività, di fatto mai realizzate o portate a termine solo in parte.