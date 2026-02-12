Indaga la polizia

Palermo, donna accoltellata in strada in centro

La vittima era appena uscita da un negozio di parrucchiere quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo

12 Feb 2026 - 19:44
Una donna è stata accoltellata in via Libertà a Palermo: era appena uscita da un negozio di parrucchiere quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo. La vittima, di 56 anni, è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale col codice rosso: ha una ferita alla scapola che forse le ha perforato un polmone. I sanitari l'hanno trovata dentro il negozio di parrucchieri, mentre perdeva molto sangue: forse, dopo essere stata ferita per strada, ha cercato rifugio nel salone. Sulla vicenda indaga la polizia.

