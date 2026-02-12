Palermo, donna accoltellata in strada in centro

Una donna è stata accoltellata in via Libertà a Palermo: era appena uscita da un negozio di parrucchiere quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo. La vittima, di 56 anni, è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale col codice rosso: ha una ferita alla scapola che forse le ha perforato un polmone. I sanitari l'hanno trovata dentro il negozio di parrucchieri, mentre perdeva molto sangue: forse, dopo essere stata ferita per strada, ha cercato rifugio nel salone. Sulla vicenda indaga la polizia.