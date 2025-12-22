Donna ferita a Palermo, giovane arrestato e portato in carcere

La polizia ha arrestato un ragazzo di 21 anni che avrebbe esploso un colpo di fucile da caccia ferendo una donna di 33 anni, la notte tra sabato e domenica in piazza Nascè a Palermo. Il giovane è stato portato negli uffici della squadra mobile per essere interrogato e poi arrestato e trasferito in carcere. E' accusato al momento di detenzione di arma clandestina, lesioni, omissione di soccorso e spari in luogo pubblico. Il 21enne avrebbe detto di non aver avuto la volontà di premere il grilletto e che si sarebbe trattato di un incidente. Il fucile è stato ritrovato dai poliziotti: a indicare dove era stato nascosto sarebbe stato lo stesso indagato. A incastrarlo ci sarebbero le immagini delle telecamere e le testimonianze della vittima e di un'amica.