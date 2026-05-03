Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo percepiva dal 2018 la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento, benefici riservati a chi è totalmente privo della vista. Ma qualcosa non tornava. Il primo campanello d'allarme è scattato quando il 60enne ha chiesto un pass per disabili da utilizzare sulla propria auto. Un dettaglio che ha insospettito gli agenti: normalmente, in casi simili, il contrassegno viene utilizzato da accompagnatori, non direttamente dall’interessato. I dubbi sono diventati certezze nei giorni successivi, quando l'uomo ha contattato la polizia locale per segnalare presunte infrazioni commesse da altri automobilisti mentre lui stesso era alla guida. Un comportamento difficilmente conciliabile con la cecità totale dichiarata.