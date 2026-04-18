Rapina a Napoli, partita una truffa collegata: giallo su un finto carabiniere

Napoli, la banda del buco
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Venerdì pomeriggio un individuo, qualificandosi come maresciallo, ha contattato telefonicamente una signora di Posillipo per chiederle se avesse in casa gioielli e contanti
Dopo il clamore mediatico della rapina a Napoli alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro, sembra sia nata immediatamente una nuova truffa, pronta a lucrare sull'onda lunga del colpo. Sono gli stessi carabinieri a mettere in guardia. Venerdì pomeriggio, infatti, un individuo, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri, ha contattato telefonicamente una signora di Posillipo (quartiere bene napoletano). L’uomo ha riferito alla donna di essere impegnato nelle indagini relative alla rapina avvenuta all'istituto di credito vomerese.
La telefonata - Il finto carabiniere voleva sapere se la vittima avesse in casa gioielli e contanti. Il tutto è avvenuto tramite lo spoofing e quindi sullo smartphone della donna compariva il numero della Stazione Carabinieri. Fortunatamente la vittima ha interrotto la telefonata con l’interlocutore. Mentre parlava con lui, infatti, ha chiamato il 112 con un altro telefono e la Centrale Operativa le ha riferito che nessuno la stesse chiamando.
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Che cos'è lo spoofing - Lo spoofing è una tecnica di truffa informatica basata sulla falsificazione dell'identità, in cui l'impostore camuffa la propria origine (e-mail, numero telefonico, indirizzo IP) per apparire come una fonte fidata. L'obiettivo è ingannare le vittime per ottenere dati sensibili o l'accesso a sistemi.