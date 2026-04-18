Rapina a Napoli, partita una truffa collegata: giallo su un finto carabiniere

La telefonata - Il finto carabiniere voleva sapere se la vittima avesse in casa gioielli e contanti. Il tutto è avvenuto tramite lo spoofing e quindi sullo smartphone della donna compariva il numero della Stazione Carabinieri. Fortunatamente la vittima ha interrotto la telefonata con l’interlocutore. Mentre parlava con lui, infatti, ha chiamato il 112 con un altro telefono e la Centrale Operativa le ha riferito che nessuno la stesse chiamando.