Rapina in banca a Napoli, spunta l'ipotesi di una "talpa" | La banda "aveva scavato un tunnel ausiliario"

Senza minacce, i banditi hanno raggruppato i presenti in un ufficio, 25 persone in tutto, tra dipendenti e clienti. Poi la rapina è entrata nel vivo. Qualcuno, all'esterno della banca, si è accorto di cosa stava accadendo e ha avvertito il 112. I ladri, nel frattempo, sono riusciti a entrare nel caveau - non è ancora chiaro se costringendo qualcuno ad aprirlo - e, con gli attrezzi da scasso (piedi di porco, mazzole e scalpelli), hanno divelto a mano decine e decine di cassette, razziando tutto quello che trovavano all'interno.