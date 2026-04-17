Napoli, caccia agli autori della rapina in banca | Verifiche su rete fognaria

È caccia agli autori della rapina messa a segno giovedì a Napoli, nella filiale della banca Crédit Agricole di piazza Medaglie d'Oro. Le indagini sono coordinate dalla procura partenopea che si è attivata subito, nell'immediatezza dei fatti, anche con la presenza sul posto del procuratore Nicola Gratteri, che ha assistito all'uscita dei 25 ostaggi. I rapinatori hanno preso di mira le cassette di sicurezza conservate nel caveau della banca, portando via un bottino che ancora non è stato quantificato e poi sono scappati nella rete fognaria, facendo perdere le proprie tracce, attraverso un foro praticato nel pavimento. È proprio nel sottosuolo che ora si stanno concentrando le indagini, anche con l'ausilio dei tecnici della società Abc, azienda del Comune di Napoli responsabile del servizio idrico e della rete fognaria.