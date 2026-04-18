Rapina in banca a Napoli, come funzionano le cassette di sicurezza?
La rapina del 17 aprile ha sollevato dubbi e preoccupazioni. Facciamo chiarezza sulle responsabilità dell'istituto bancario, sull'onere della prova per i correntisti e sui passi necessari per avviare una richiesta di risarcimento danni efficace
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La banca è responsabile del furto del contenuto?
Sì, ai sensi dell'art. 1839 del Codice Civile, la banca è responsabile dell'idoneità e della custodia dei locali, nonché dell'integrità della cassetta.
Il furto può essere considerato un "caso fortuito" per sollevare la banca?
Generalmente no. La giurisprudenza prevalente ritiene che il furto sia un evento prevedibile, proprio il rischio che il servizio di custodia mira a prevenire.
Cosa deve dimostrare la banca per non risarcire?
Deve provare che il furto sia avvenuto per causa a lei non imputabile, dimostrando di aver adottato tutti i sistemi di sicurezza tecnologici più avanzati e idonei.
Come può un cliente dimostrare cosa c'era nella cassetta?
Poiché la banca non conosce il contenuto (per riservatezza), spetta al cliente l'onere della prova. Può usare testimonianze, fotografie, inventari, fatture d'acquisto o denunce pregresse.
Quale valore ha il massimale di risarcimento indicato nel contratto?
Spesso le clausole contrattuali che limitano il risarcimento a una cifra prefissata sono considerate vessatorie o nulle, specialmente in caso di colpa grave della banca.
Cosa deve fare ora un cliente coinvolto nella rapina di Napoli?
Deve presentare una denuncia formale alle autorità (Polizia o Carabinieri) e una richiesta di risarcimento danni formale alla banca, preferibilmente tramite raccomandata o PEC.
I testimoni sono ammessi per provare il contenuto?
Sì. Data la natura riservata del servizio, i giudici ammettono prove testimoniali, inclusi i familiari, per ricostruire il valore dei beni sottratti.
La banca può rifiutarsi di risarcire perché "non sapeva cosa c'era dentro"?
No. La mancata conoscenza del contenuto da parte della banca è una caratteristica intrinseca del servizio e non esonera l'istituto dalla responsabilità di custodia.
La denuncia penale è sufficiente per ottenere il risarcimento?
La denuncia è un elemento necessario per l'iter, ma non è sufficiente da sola a quantificare il danno; va accompagnata da ogni prova documentale o indiziaria disponibile.
Cosa succede se non si riesce a provare l'esatto contenuto?
Se il cliente non riesce a fornire alcun elemento probatorio, la richiesta di risarcimento rischia di essere rigettata dal giudice per mancanza di prova sul danno subito.