DOMANDE E RISPOSTE Rapina in banca a Napoli, come funzionano le cassette di sicurezza?

La rapina del 17 aprile ha sollevato dubbi e preoccupazioni. Facciamo chiarezza sulle responsabilità dell'istituto bancario, sull'onere della prova per i correntisti e sui passi necessari per avviare una richiesta di risarcimento danni efficace