Da via Osoppo al più grande furto di diamanti della storia: la lunga lista dei colpi degli italiani

Il caveau del tribunale di Roma del 1999 - Tra i furti più spettacolari quello messo a segno nella cittadella giudiziaria della Capitale. Era la notte tra il 16 e il 17 luglio 1999 quando i ladri riuscirono a entrare nel caveau della banca all'interno Tribunale, considerato inespugnabile, rubando denaro e documenti riservati. Furono trafugate 147 delle 990 cassette di sicurezza di proprietà di avvocati, magistrati e cancellieri, per una stima totale di 17 miliardi di lire. Per gli inquirenti la mente del colpo era Massimo Carminati (detto "Er cecato" e poi coinvolto nell'inchiesta Mondo di Mezzo), condannato a cinque anni di reclusione per l'episodio. Pene da 3 a 5 anni anche per due carabinieri accusati di aver favorito l'ingresso dei ladri all'interno della sorvegliatissima filiale.