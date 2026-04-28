Le sirene hanno riempito le strade di Taranto per diversi minuti. A tutta velocità si stavano muovendo quattro volanti della questura, i Falchi, un'ambulanza e i vigili del fuoco. Arrivati sul posto, hanno trovato per strada e disarmato l'uomo che aveva chiamato il 112 autodenunciandosi: "Venite subito, ho ucciso mia moglie". L'ennesimo femminicidio. Peccato che, dopo un rapido accertamento, le forze dell'ordine si sono rese conto che la donna era viva e vegeta. L'uomo è stato portato in questura e denunciato per procurato allarme.