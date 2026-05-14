Ci hanno messo poco i carabinieri a risalire al conto corrente su cui, nei mesi precedenti, una donna aveva versato complessivamente 1.550 euro. I militari hanno poi contattato l'intestataria del conto, una donna veneta di 53 anni, che ha confessato ed è stata denunciata per truffa. Durante l'indagine, i carabinieri hanno scoperto che per corroborare la sua versione la donna aveva scaricato da internet una serie di foto di neonati prematuri. Per il funerale della figlia, invece, si era affidata alla generazione immagini dell'intelligenza artificiale. Dopo due mesi di menzogne, un familiare della vittima di truffa - insospettito dai racconti - ha deciso di navigare sul web e ha trovato le stesse foto usate dalla truffatrice.