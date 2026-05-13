Forte dei Marmi, madre e figlia sequestrate in casa con la pistola alla tempia: la banda in fuga con tre milioni

A Forte dei Marmi si starebbe consumando una vera e propria escalation criminale. La scorsa settimana c’è stato un furto da due milioni di euro in una villa a Vittoria Apuana; poi la rapina nel pieno della notte, in centro a Forte dei Marmi, mentre moglie e marito stavano dormendo e si sono trovati i banditi in camera, minacciati e costretti ad aprire la cassaforte e consegnare soldi e preziosi. Ultimo episodio cinque giorni fa, quando al mattino sono state ripulite due villette, sfondando la cassaforte con un frullino. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una banda dell’Est Europa.