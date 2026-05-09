I fatti risalgono alla notte tra domenica e lunedì. Il turista, come spiega Il Messaggero, era arrivato a Roma da pochi giorni in compagnia di un amico. I due stavano rincasando dopo aver passato la serata tra i locali della movida. Erano circa le tre di notte quando sono stati avvicinati con una scusa dai tre giovani. I due amici hanno tentato di accelerare il passo ma sono stati comunque circondati. La vittima dapprima ha tentato di reagire al tentativo di rapina scappando verso l'appartamento affittato per quei giorni, mentre l'amico se la dava a gambe nella direzione opposta. Isolato, però, il 30enne è diventato preda facile per i due rapinatori più giovani. Lo hanno raggiunto di fronte al portone del palazzo, mentre tentava di inserire le chiavi nella toppa, lo hanno immobilizzato e lo hanno selvaggiamente morso per strappargli la catenina. Poi sono scappati sparendo nella notte romana.