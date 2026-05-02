Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Porto Cervo
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Il conduttore ha ritrovato il veicolo vandalizzato al rientro da un appuntamento. Nessun indizio sull'autore del gesto né sul significato di quei segni
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Una serie di simboli confusi, qualche lettera, che nessuno è ancora riuscito a decifrare. È il "messaggio" che Stefano De Martino si è ritrovato inciso sulla fiancata della sua automobile, parcheggiata in strada in attesa che il conduttore tornasse da un impegno. Al posto del un saluto affettuoso dei fan ritrovato sul parabrezza qualche settimana fa, stavolta ad attenderlo c'era una carrozzeria da rifare e un piccolo giallo da raccontare.
A documentare l'episodio è stato il settimanale Nuovo, che gli ha dedicato la copertina e pubblicato le foto della portiera destra deturpata. Sulla lamiera, oltre ai simboli affiancati, si notano graffi profondi, tracciati con ogni probabilità con una punta metallica capace di scavare la vernice fino a intaccare la superficie. Nessun indizio, al momento, sull'autore del gesto né sul significato di quei segni: per De Martino restano da capire i motivi e da prenotare un appuntamento dal carrozziere.
L'episodio arriva a poche settimane di distanza da un siparietto di segno opposto. Il presentatore napoletano aveva mostrato sui social un bigliettino lasciato sotto i tergicristalli da due ammiratrici, Giulia e Bea, che dopo aver assistito alle sue manovre alla guida gli avevano augurato "buona giornata" con tanto di dedica ironica. Un gesto di simpatia che oggi sembra l'esatto contrario dello sfregio incassato in queste ore.
Non è la prima volta che l'automobile del conduttore finisce nel mirino. Nel 2021, durante la notte dei festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter a Milano, De Martino aveva ritrovato lo specchietto divelto e abbandonato sull'asfalto, commentando l'accaduto con la consueta ironia su Instagram. Più seria la disavventura dell'anno scorso: a bordo della sua auto, era stato avvicinato da alcuni malviventi in scooter che, dopo aver urtato volutamente lo specchietto per attirare la sua attenzione, gli avevano sfilato dal polso un orologio di lusso, stimato intorno ai 40mila euro. Tre episodi diversi, un unico dettaglio in comune: la sua auto, ormai diventata un piccolo simbolo riconoscibile per chiunque incroci il conduttore in strada.
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