Non è la prima volta che l'automobile del conduttore finisce nel mirino. Nel 2021, durante la notte dei festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter a Milano, De Martino aveva ritrovato lo specchietto divelto e abbandonato sull'asfalto, commentando l'accaduto con la consueta ironia su Instagram. Più seria la disavventura dell'anno scorso: a bordo della sua auto, era stato avvicinato da alcuni malviventi in scooter che, dopo aver urtato volutamente lo specchietto per attirare la sua attenzione, gli avevano sfilato dal polso un orologio di lusso, stimato intorno ai 40mila euro. Tre episodi diversi, un unico dettaglio in comune: la sua auto, ormai diventata un piccolo simbolo riconoscibile per chiunque incroci il conduttore in strada.