Stefano De Martino di nuovo vicino a Gilda Ambrosio, le indiscrezioni

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si sarebbero riavvicinati. Dopo la fine della relazione con Caroline Tronelli, il conduttore avrebbe ripreso contatti più assidui con la sua ex. L'indiscrezione: "48 ore insieme, lei vorrebbe ufficializzare la relazione". A raccontarlo è Oggi, che parla di un “weekend di fuoco” per l’ex ballerino e la stilista, avvistati insieme per due giorni consecutivi a Milano.