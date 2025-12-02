Logo Tgcom24
Non più single?

Stefano De Martino di nuovo vicino a Gilda Ambrosio, le indiscrezioni

 “Lei vorrebbe scrollarsi di dosso il ruolo di amica speciale”

02 Dic 2025 - 12:40
© Instagram

© Instagram

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si sarebbero riavvicinati. Dopo la fine della relazione con Caroline Tronelli, il conduttore avrebbe ripreso contatti più assidui con la sua ex. L'indiscrezione: "48 ore insieme, lei vorrebbe ufficializzare la relazione". A raccontarlo è Oggi, che parla di un “weekend di fuoco” per l’ex ballerino e la stilista, avvistati insieme per due giorni consecutivi a Milano. 

Una semplice rimpatriata tra amici?

  Stando a quanto riportato, Gilda D'Ambrosio avrebbe trascorso due giorni nella casa milanese di Stefano De Martino, condividendo con lui non solo serate fuori ma anche lo stesso tetto. Una circostanza che, dopo la chiusura della relazione estiva tra Stefano e Caroline Tronelli, ha riacceso le voci su un possibile riavvicinamento.

"Lei vorrebbe ufficializzare la relazione"

  Le fonti citate da Oggi sembrano non avere dubbi: "Stefano non è tornato con Gilda per il semplice fatto che lei non è mai uscita dalla sua vita". Nel racconto del weekend milanese si parla di uscite in gruppo, locali del centro e zero atteggiamenti da coppia ufficiale. La stilista però non si accontenterebbe più del ruolo di presenza discreta nella vita del conduttore: vorrebbe essere riconosciuta apertamente come la sua compagna e "scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di amica speciale".

Sullo stesso tema