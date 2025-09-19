Milano, rubato orologio da 40mila euro a Stefano De Martino

Stefano De Martino è rimasto vittima del furto del suo orologio Patek Philippe, dal valore di almeno 40mila euro, giovedì pomeriggio in zona Bocconi a Milano. Il 35enne sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter che hanno usato il "trucco dello specchietto": hanno urtato lo specchietto della sua Mercedes e, quando il conduttore ha tirato fuori la mano per rimetterlo in posizione, gli hanno sfilato l'orologio. De Martino ha denunciato l'episodio alla polizia.