Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Porto Cervo
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Il conduttore ha trovato un messaggio sotto ai tergicristalli dopo una manovra: due fan lo hanno riconosciuto, lui ha replicato con ironia
Basta una manovra di parcheggio per trasformare una giornata ordinaria in un divertente siparietto social. È quanto accaduto a Stefano De Martino, sorpreso da due fan mentre parcheggiava la propria automobile lungo il ciglio della strada. Al ritorno, il conduttore ha trovato un foglietto incastrato sotto i tergicristalli, con un messaggio scritto a mano che non si è lasciato sfuggire.
"Se sei Stefano De Martino apri e leggi... Se non lo sei aprilo comunque e fatti una risata": così si apriva il messaggio, trattenuto dalla spazzola del vetro. De Martino ha aperto il foglio, ha letto il contenuto e ha deciso di condividerlo con i suoi follower.
All'interno, il tono si è fatto ancora più scherzoso. "Non sappiamo se tu sia o no Stefano De Martino, nel caso ci somigli molto…", hanno scritto le autrici, con inchiostro rosa su un foglio a righe. A chiudere, un post scriptum che non ha lasciato dubbi sull'identità del destinatario: "Abbiamo assistito alle tue manovre". Forse una frecciata ironica alla performance di guida del conduttore? Infine, la firma delle autrici del biglietto: "Buona giornata, Giulia e Bea".
Divertito dal contenuto del messaggio, il conduttore e ballerino ha scelto di rilanciare. Ha fotografato il biglietto, lo ha pubblicato sulle proprie storie Instagram e ha commentato con una sola emoticon: una mano aperta, a mo' di saluto.
Non è la prima volta che De Martino gioca con la propria immagine pubblica. Il conduttore ha costruito buona parte del suo carisma televisivo proprio sull'autoironia, sulla capacità di ridere di sé e anche delle proprie debolezze, comprese quelle al volante. Ancora una volta, tra manovre imperfette e biglietti lasciati sul parabrezza, Stefano De Martino ha dimostrato di saper trasformare anche un simpatico imprevisto quotidiano in un momento di leggerezza condivisa con i suoi fan.
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