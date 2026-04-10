Mentre sui profili social di Belen non è raro trovare delle parole dedicate al figlio, su quelli di Stefano De Martino la musica cambia. Il conduttore tende a parlare poco della sua vita privata online, preferendo sbottonarsi nel corso delle interviste. A novembre 2024, per esempio, aveva rivelato che ogni tanto lui e Santiago hanno l'abitudine di coricarsi nello stesso letto per chiacchierare e scherzare prima di cedere al sonno.

Aveva poi ricordato un'occasione in cui il figlio l'aveva fatto commuovere. Santiago l'aveva abbracciato e baciato dopo avergli detto "papà, vien qui che ho un attacco d'amore". "Oggi quel modo di dire è diventato parte del nostro lessico familiare. E in un momento in cui si parla di altri tipi di attacchi, mi è sembrata una cosa meravigliosa".