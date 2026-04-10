Belen e De Martino hanno festeggiato il compleanno del figlio insieme? Gli indizi
Alcune foto condivise dalla showgirl e dal conduttore lasciano intendere che potrebbero aver messo da parte le loro divergenze per il bene del bambino
Belen e i suoi figli © Instagram
Anche se dal punto di vista sentimentale hanno preso strade separate, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno dimostrato di saper mettere da parte le proprie divergenze per il bene del figlio Santiago, quando necessario. Il 9 aprile il bambino ha compiuto 13 anni e sembra proprio che entrambi i genitori abbiano celebrato il traguardo insieme a lui. Gli indizi presenti sui profili social non sono però sufficienti per capire se c'è stata un'unica festa alla quale Rodriguez e De Martino hanno partecipato insieme o se eventualmente i festeggiamenti siano avvenuti in due occasioni distinte.
Gli indizi presenti sui social
Procedendo con ordine, il primo indizio che emerge sul profilo social di Belen Rodriguez è il "mi piace" lasciato da Stefano De Martino al post che l'ex compagna ha dedicato al compleanno del figlio. "Sei un pezzo del mio cuore, sembra banale, ma è così. Te amo così tanto che non ne hai la minima idea di quanto", ha scritto la showgirl nella didascalia che accompagna il carosello dedicato a Santiago. A rafforzare l'ipotesi di una festa alla quale i due genitori hanno preso parte insieme ci sono gli spostamenti di Adelaide De Martino, la sorella di Stefano, che negli scorsi giorni ha lasciato Napoli insieme a suo figlio per raggiungere Milano e festeggiare il nipote.
Sul suo profilo, Stefano ha pubblicato tra le storie una foto nella quale sono ben visibili delle candeline con il numero tredici, spezzate dopo che il festeggiato ha espresso il proprio desiderio. Dal canto suo, Belen ha mostrato alcuni palloncini argentati, mentre tra le storie della sorella Cecilia ce ne sono altri a forma di "13" con un colore simile. Insomma, l'ipotesi più probabile è proprio quella di una festa a Milano alla quale hanno partecipato le persone più vicine alla sfera privata di Santiago. La prova definitiva, una bella foto di famiglia con tutti i presenti, non è però disponibile.
Il rapporto tra Stefano De Martino e Santiago
Mentre sui profili social di Belen non è raro trovare delle parole dedicate al figlio, su quelli di Stefano De Martino la musica cambia. Il conduttore tende a parlare poco della sua vita privata online, preferendo sbottonarsi nel corso delle interviste. A novembre 2024, per esempio, aveva rivelato che ogni tanto lui e Santiago hanno l'abitudine di coricarsi nello stesso letto per chiacchierare e scherzare prima di cedere al sonno.
Aveva poi ricordato un'occasione in cui il figlio l'aveva fatto commuovere. Santiago l'aveva abbracciato e baciato dopo avergli detto "papà, vien qui che ho un attacco d'amore". "Oggi quel modo di dire è diventato parte del nostro lessico familiare. E in un momento in cui si parla di altri tipi di attacchi, mi è sembrata una cosa meravigliosa".