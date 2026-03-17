Giallo sulle presunte nozze di Antonino Spinalbese: sono una trovata pubblicitaria?
Lo storico ex di Belen ha annunciato su Instagram di aver fatto il grande passo con la fidanzata Ainhoa. Ma alcuni follower sono dubbiosi
Antonino Spinalbese, storico ex di Belen Rodriguez, sarebbe convolato a nozze con Ainhoa Foti Rodriguez, la giovane tatuatrice di Genova che frequenta da circa due anni. Il condizionale è d'obbligo, almeno per il momento, perché l'annuncio, arrivato come un fulmine a ciel sereno, potrebbe anche essere interpretato come una possibile trovata promozionale.
I dubbi sul matrimonio
Su Instagram, Spinalbese ha annunciato la novità ai suoi follower accompagnando le foto di uno shooting insieme alla fidanzata con questa frase: "Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno". L'ipotesi di un matrimonio organizzato in segreto non è irrealistica: in passato anche altri vip l'hanno fatto ed è possibile che, dopo essere stato per tanto tempo sotto i riflettori a causa della relazione con Belen, l'hairstylist abbia preferito celebrare il grande giorno senza alcuna fanfara.
Nei commenti al carosello, molti utenti si sono congratulati con la coppia. Tuttavia non è mancato chi si è mostrato scettico nei confronti delle nozze. Del resto gli scatti pubblicati da Spinalbese hanno poco a che fare con il tema "matrimonio": raffigurano la coppia in un bagno, con gli abiti fradici a causa dell'acqua della doccia e della vasca. La scelta di annunciare il grande passo in un post del genere può far pensare a due scenari: o l'hairstylist e la tatuatrice hanno davvero fatto tutto di nascosto, o forse l'annuncio su Instagram fa parte di una possibile campagna pubblicitaria.
La riservatezza di Spinalbese
Da quando si è lasciato con Belen, Spinalbese si è tenuto lontano dal mondo dello spettacolo, dedicandosi soprattutto al suo lavoro e limitandosi a condividere ogni tanto sui social qualche aggiornamento. Per esempio, due anni fa era stato proprio lui a svelare l'inizio della relazione con Ainhoa Foti Rodriguez, ma da allora non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su di lei.
Un approccio riservato alla vita sentimentale non è una novità da parte sua, dunque la possibilità che si sia sposato in gran segreto non è da escludere. Tuttavia per convincere i più scettici potrebbe servire qualche prova in più, magari qualche foto del giorno delle nozze. A prescindere da tutto, gli ultimi scatti pubblicati lasciano intendere che la sua relazione con Ainhoa sta procedendo per il meglio. Dallo shooting, infatti, emerge una grande intesa e complicità tra i due.