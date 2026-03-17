Nei commenti al carosello, molti utenti si sono congratulati con la coppia. Tuttavia non è mancato chi si è mostrato scettico nei confronti delle nozze. Del resto gli scatti pubblicati da Spinalbese hanno poco a che fare con il tema "matrimonio": raffigurano la coppia in un bagno, con gli abiti fradici a causa dell'acqua della doccia e della vasca. La scelta di annunciare il grande passo in un post del genere può far pensare a due scenari: o l'hairstylist e la tatuatrice hanno davvero fatto tutto di nascosto, o forse l'annuncio su Instagram fa parte di una possibile campagna pubblicitaria.