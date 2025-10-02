Antonino Spinalbese era uscito allo scoperto con Ainhoa Foti Rodriguez nella primavera del 2024. A novembre però il 30enne ex di Belen e la tatuatrice si erano detti addio e infatti lui aveva confermato, parlando della sua situazione sentimentale all’interno della casa di "The Couple": “Ora non sono fidanzato”. Poi si era vociferato di una liaison con Elena Barolo, che nel frattempo aveva detto addio ad Alessandro Martorana, suo storico compagno. “Io e Antonino? Siamo molto amici, in quella casa abbiamo fatto un bel gruppo. – aveva spento le chiacchiere la Barolo - Ovviamente è solo un’amicizia, guarda come mi fa bene i capelli? Ovviamente lui è bellissimo, non posso dire che è brutto. Io e Antonino ci vediamo in gruppo, tutti insieme”. Antonino ha trascorso le vacanze in Sardegna con Luna Marì e ha passato momenti sereni anche con Belen. Ora il post con Ainoha Foti Rodirguez sembra riconfermare il legame con la tatuatrice.