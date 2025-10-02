© Tgcom24
L’hair-stylist pubblica uno scatto con la tatuatrice con cui faceva coppia l’anno scorso e riesplode il gossip
Si torna a parlare della storia d’amore tra Antonino Spinalbese, ex di Belen e papà di Luna Marì, e la fidanzata tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez. L’hair-stylist ha postato una foto di coppia e nei giorni scorsi i due sono stati avvistati insieme agli eventi della Milano Fashion Week: la relazione, dunque, non si è interrotta e il fidanzamento è ufficiale? Fatto sta che Spinalbese è proprio beato tra le Rodriguez, visto il cognome di Ainhoa, che tra l’altro ha una somiglianza pazzesca con Belen.
Il settimanale “Oggi” ha pubblicato alcuni scatti di Antonino Spinalbese, Ainhoa Foti Rodriguez e Luna Marì. Un ordinario pomeriggio nel negozio dove l’hair stylist lavora. Prima arriva Elena Barolo per fare la piega, poi Ainhoa esce con Luna Marì e porta la figlia di Spinalbese al parco a giocare. Infine, la sosia di Belen e la piccola rientrano, la Barolo se ne va e Antonino si dedica completamente alla figlia facendole una piega speciale. L’intreccio è servito ma è chiara la confidenza tra Antonino e Ainhoa che con la bambina si comporta con tenerezza e attenzione.
Antonino Spinalbese era uscito allo scoperto con Ainhoa Foti Rodriguez nella primavera del 2024. A novembre però il 30enne ex di Belen e la tatuatrice si erano detti addio e infatti lui aveva confermato, parlando della sua situazione sentimentale all’interno della casa di "The Couple": “Ora non sono fidanzato”. Poi si era vociferato di una liaison con Elena Barolo, che nel frattempo aveva detto addio ad Alessandro Martorana, suo storico compagno. “Io e Antonino? Siamo molto amici, in quella casa abbiamo fatto un bel gruppo. – aveva spento le chiacchiere la Barolo - Ovviamente è solo un’amicizia, guarda come mi fa bene i capelli? Ovviamente lui è bellissimo, non posso dire che è brutto. Io e Antonino ci vediamo in gruppo, tutti insieme”. Antonino ha trascorso le vacanze in Sardegna con Luna Marì e ha passato momenti sereni anche con Belen. Ora il post con Ainoha Foti Rodirguez sembra riconfermare il legame con la tatuatrice.
Ainhoa Foti Rodriguez, nata a Genova nel 1998, è una tatuatrice che dal 2017 vive e lavora a Milano. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo della moda come modella, ha deciso di dedicarsi alla sua vera passione: l’arte del tatuaggio. Oggi è molto seguita su Instagram, dove condivide le sue creazioni artistiche e il suo stile inconfondibile. Antonino Spinalbese ha affidato proprio a lei alcuni dei suoi tattoo, incluso l’angioletto con il volto della piccola Luna Marì.
