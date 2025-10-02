Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Le foto insieme

Antonino Spinalbese beato tra le Rodriguez: è ancora fidanzato con la sosia di Belen

L’hair-stylist pubblica uno scatto con la tatuatrice con cui faceva coppia l’anno scorso e riesplode il gossip

02 Ott 2025 - 09:28
1 di 18
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Si torna a parlare della storia d’amore tra Antonino Spinalbese, ex di Belen e papà di Luna Marì, e la fidanzata tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez. L’hair-stylist ha postato una foto di coppia e nei giorni scorsi i due sono stati avvistati insieme agli eventi della Milano Fashion Week: la relazione, dunque, non si è interrotta e il fidanzamento è ufficiale? Fatto sta che Spinalbese è proprio beato tra le Rodriguez, visto il cognome di Ainhoa, che tra l’altro ha una somiglianza pazzesca con Belen.

Leggi anche

Antonino Spinalbese si fidanza con una Rodriguez: scopri chi è

Spinalbese e Scanu parrucchieri, la nuova vita dei vip dopo i reality

Con Spinalbese e la Rodriguez c’è anche Luna Marì

  Il settimanale “Oggi” ha pubblicato alcuni scatti di Antonino Spinalbese, Ainhoa Foti Rodriguez e Luna Marì. Un ordinario pomeriggio nel negozio dove l’hair stylist lavora. Prima arriva Elena Barolo per fare la piega, poi Ainhoa esce con Luna Marì e porta la figlia di Spinalbese al parco a giocare. Infine, la sosia di Belen e la piccola rientrano, la Barolo se ne va e Antonino si dedica completamente alla figlia facendole una piega speciale. L’intreccio è servito ma è chiara la confidenza tra Antonino e Ainhoa che con la bambina si comporta con tenerezza e attenzione.

Leggi anche

Belen e Antonino Spinalbese insieme felici al parco con Luna Marì

"The Couple", Antonino Spinalbese: "Belen il mio amore più grande, nostra figlia ci educa"

Gli amori di Spinalbese

  Antonino Spinalbese era uscito allo scoperto con Ainhoa Foti Rodriguez nella primavera del 2024. A novembre però il 30enne ex di Belen e la tatuatrice si erano detti addio e infatti lui aveva confermato, parlando della sua situazione sentimentale all’interno della casa di "The Couple": “Ora non sono fidanzato”. Poi si era vociferato di una liaison con Elena Barolo, che nel frattempo aveva detto addio ad Alessandro Martorana, suo storico compagno. “Io e Antonino? Siamo molto amici, in quella casa abbiamo fatto un bel gruppo. – aveva spento le chiacchiere la Barolo - Ovviamente è solo un’amicizia, guarda come mi fa bene i capelli? Ovviamente lui è bellissimo, non posso dire che è brutto. Io e Antonino ci vediamo in gruppo, tutti insieme”. Antonino ha trascorso le vacanze in Sardegna con Luna Marì e ha passato momenti sereni anche con Belen. Ora il post con Ainoha Foti Rodirguez sembra riconfermare il legame con la tatuatrice.

Leggi anche

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme alla festa di Luna Marì in Sardegna

Chi è Ainhoa Rodriguez, la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese

  Ainhoa Foti Rodriguez, nata a Genova nel 1998, è una tatuatrice che dal 2017 vive e lavora a Milano. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo della moda come modella, ha deciso di dedicarsi alla sua vera passione: l’arte del tatuaggio. Oggi è molto seguita su Instagram, dove condivide le sue creazioni artistiche e il suo stile inconfondibile. Antonino Spinalbese ha affidato proprio a lei alcuni dei suoi tattoo, incluso l’angioletto con il volto della piccola Luna Marì.
 

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme alla festa di Luna Marì in Sardegna

1 di 24
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Ti potrebbe interessare

antonino spinalbese
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema