Belen Rodríguez sul tatuaggio: "Con le gravidanze è cambiato"

La showgirl argentina ripercorre carriera e vita privata e indica Maria De Filippi come una presenza fondamentale: "Se hai bisogno, lei c'è davvero"

02 Feb 2026 - 11:59
Belen Rodríguez si racconta senza filtri e con la consueta ironia durante la sua ospitata in una trasmissione tv, dove ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera e della sua vita privata. Con una battuta sul suo tatuaggio, che fece tanto parlare dopo la famosa discesa dalle scale del 2012 a Sanremo, la showgirl ha colto di sorpresa pubblico e conduttore: "Con le gravidanze si allargava e poi tornava com'era prima. Ho una pelle elastica, piena di collagene. Diventava una falena e poi di nuovo una farfalla". 

Belen si è soffermata in particolare sulle figure femminili che hanno avuto un ruolo centrale nel suo percorso umano e professionale. Su tutte Maria De Filippi, indicata come un punto di riferimento costante: "Ha una mente incredibile, pensa sempre in modo costruttivo. È molto intelligente, quasi una psicologa. Ogni volta che parlavo con lei, imparavo qualcosa di nuovo" ha raccontato e alla domanda sulla sua presenza nei momenti difficili, non ha avuto dubbi: "Se hai bisogno, lei c'è davvero".

Accanto a Maria De Filippi, la showgirl ha citato anche Simona Ventura, definendola "una mamma televisiva", un'altra guida fondamentale negli anni della crescita artistica. Guardando un'immagine che riuniva i volti delle donne più importanti della sua carriera - De Filippi, Ventura e Mara Venier - Belén ha allargato lo sguardo a quindici anni di lavoro in Italia: "Sono state importantissime, lavorativamente e umanamente. Ormai gli italiani sono come una grande famiglia, mi hanno accompagnata in tutto questo tempo".

Nel corso dell'intervista, Belen ha parlato anche del suo prossimo ritorno all'Ariston, in un ruolo ancora avvolto dal mistero, e ha rivelato con ironia di non aver ancora ottenuto la cittadinanza italiana nonostante viva nel Paese da oltre vent'anni: "Non mi hanno ancora dato il passaporto. Chiedevo il divorzio prima dei cinque anni… manco furba" ha scherzato.

