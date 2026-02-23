Belen e Cecilia Rodriguez riunite per il compleanno del padre Gustavo
Il segreto della showgirl argentina per avere una pelle perfetta davanti alle telecamere: ecco la sua maschera a luci Led
Pelle luminosa e zero imperfezioni sotto i riflettori. Belen Rodriguez si prepara ai prossimi impegni televisivi svelando sui social il suo ultimo segreto beauty: una maschera tecnologica a luci Led che promette risultati incredibili.
La showgirl argentina ha scelto un dispositivo futuristico che utilizza con costanza per arrivare ai grandi appuntamenti sul piccolo schermo senza mostrare difetti in viso. Non una semplice maschera cosmetica, ma un sistema avanzato pensato per migliorare compattezza e luminosità cutanea.
Per la sua beauty routine, Belen ha puntato su un dispositivo wireless che consente libertà di movimento mentre le luci Led agiscono in profondità sui tessuti.
La maschera viso sfrutta diverse lunghezze d’onda per uniformare l’incarnato, mentre il modulo dedicato a collo e décolleté stimola la produzione di collagene, contrastando i segni dell’invecchiamento. Un trattamento ideale per chi, come lei, deve affrontare lo stress dovuto alla lunga esposizione sotto le luci degli studi televisivi.
Mantenere standard estetici così elevati ha, però, un prezzo importante. La maschera per il viso, infatti, è venduta a circa 900 euro, mentre il modulo aggiuntivo per collo e décolleté sfiora i 360 euro.
Complessivamente, quindi, il kit supera i mille euro. Un investimento importante, ma più che giustificato per chi, come lei, punta a mantenere standard altissimi e a mostrarsi impeccabile davanti alle telecamere.
Non solo skincare. Negli stessi giorni in cui sui social impazza la curiosità verso la sua maschera tecnologica all’ultimo grido, Belén è tornata a far parlare di sé anche per una battuta pungente rivolta all’ex marito Stefano De Martino.
Durante una recente apparizione televisiva, il discorso è scivolato sugli ex della showgirl. Quando è stato fatto un riferimento diretto al padre di suo figlio e le è stato chiesto se il comico Andrea Pisani, protagonista della gag, avesse qualcosa in più di lui, Belen ha replicato: “Ti riferisci a De Martino? Guarda… ci vuole poco”. Una stoccata pesante che ha fatto impazzire i social.
Da sempre icona di stile, Belen continua a far parlare di sé, sia per la sua voglia di essere sempre al top dal punto di vista estetico, sia per quanto riguarda la sua vita sentimentale.
