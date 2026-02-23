Durante una recente apparizione televisiva, il discorso è scivolato sugli ex della showgirl. Quando è stato fatto un riferimento diretto al padre di suo figlio e le è stato chiesto se il comico Andrea Pisani, protagonista della gag, avesse qualcosa in più di lui, Belen ha replicato: “Ti riferisci a De Martino? Guarda… ci vuole poco”. Una stoccata pesante che ha fatto impazzire i social.