Dopo vent'anni vissuti nel nostro Paese, la showgirl si prepara all'ultimo passo per ottenere il passaporto italiano

04 Mar 2026 - 09:32
Belen Rodriguez è pronta a sostenere la prova di lingua che le permetterà di ottenere il passaporto italiano dopo vent'anni. Per la showgirl che in Italia è arrivatada giovane e qui ha costruito carriera e famiglia, sarebbe il coronamento simbolico di un percorso iniziato due decenni fa e ormai radicato nella sua quotidianità. Dal punto di vista dei requisiti richiesti, la Belen avrebbe già tutto in regola: residenza continuativa e reddito dimostrabile. A separarla dal traguardo definitivo c'è soltanto la prova di lingua italiana, prevista dalla normativa. "Sono qui da 20 anni" ha ricordato recentemente, spiegando che manca solo l'ultimo passaggio formale.

 

La frecciata all'ex marito?

 Nel raccontare il suo percorso, la conduttrice ha anche accennato al matrimonio con Stefano De Martino, celebrato nel 2013 e concluso nel 2017. Con il consueto tono diretto, ha ammesso che forse avrebbe potuto muoversi diversamente in passato, lasciando intendere che alcune scelte personali non le abbiano facilitato l'iter burocratico.

L'esame in una scuola milanese

 Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la prova sarebbe già calendarizzata per i primi giorni di aprile 2026 e si svolgerà in un istituto scolastico di Milano. Si tratterà dell'ultimo step necessario per formalizzare la richiesta e ottenere ufficialmente la cittadinanza.

