Belen Rodriguez è pronta a sostenere la prova di lingua che le permetterà di ottenere il passaporto italiano dopo vent'anni. Per la showgirl che in Italia è arrivatada giovane e qui ha costruito carriera e famiglia, sarebbe il coronamento simbolico di un percorso iniziato due decenni fa e ormai radicato nella sua quotidianità. Dal punto di vista dei requisiti richiesti, la Belen avrebbe già tutto in regola: residenza continuativa e reddito dimostrabile. A separarla dal traguardo definitivo c'è soltanto la prova di lingua italiana, prevista dalla normativa. "Sono qui da 20 anni" ha ricordato recentemente, spiegando che manca solo l'ultimo passaggio formale.