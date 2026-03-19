In passato tra loro ci furono alcuni dissapori legati proprio al mondo del ballo: Enrico, esperto del mestiere, cercò più volte di far desistere Stefano dal seguire la carriera di ballerino. "Non voleva farmi ballare", aveva confessato in tv. Ma i primi contrasti, legati al desiderio di Stefano di costruire la propria strada nella danza, non hanno mai spezzato il loro legame: col tempo il rapporto tra padre e figlio si è fatto sempre più solido e profondo, e oggi Stefano lo ricorda con amore e nostalgia.