Stefano De Martino sulla neve in Svizzera con Santiago
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Una foto di un quadro e una frase che ha fatto emozionare tutti: il post del presentatore in ricordo del genitore recentemente scomparso
Stefano De Martino con il padre Enrico © Instagram
Un gesto semplice, eppure capace di raccontare un dolore profondo che è tornato a farsi sentire più forte in occasione della Festa del Papà. Nessuna foto di famiglia, nessun ricordo diretto: solo una frase, già diventata simbolo della sua sofferenza, che oggi è tornata sui social con un significato ancora più intenso, come a ricordarci che certe presenze non se ne vanno mai davvero.
All’alba di questa mattina, Stefano De Martino ha pubblicato su Instagram un post che ha emozionato i suoi fan e non solo: "Il mio nome ha la voce di mio padre". La frase, firmata dall’artista Marcello Maloberti, era già stata condivisa come primo messaggio pubblico a gennaio 2026, pochi giorni dopo la morte del padre.
Il padre di Stefano, Enrico De Martino, è morto il 19 gennaio scorso, all’età di 61 anni. Ex ballerino professionista, era stato ricoverato per una polmonite interstiziale poche settimane prima della scomparsa, ma purtroppo le sue condizioni sono peggiorate rapidamente a causa di ulteriori complicazioni e altre patologie. Padre e figlio erano uniti da una grande passione per la danza, un legame che si è fatto ancora più stretto dopo la nascita del nipotino Santiago.
In passato tra loro ci furono alcuni dissapori legati proprio al mondo del ballo: Enrico, esperto del mestiere, cercò più volte di far desistere Stefano dal seguire la carriera di ballerino. "Non voleva farmi ballare", aveva confessato in tv. Ma i primi contrasti, legati al desiderio di Stefano di costruire la propria strada nella danza, non hanno mai spezzato il loro legame: col tempo il rapporto tra padre e figlio si è fatto sempre più solido e profondo, e oggi Stefano lo ricorda con amore e nostalgia.
L’omaggio di Stefano ha commosso i fan, molti dei quali hanno voluto esprimere vicinanza e affetto. Tra i commenti più significativi spicca quello di Sara Daniele, figlia del celebre Pino, scomparso il 4 gennaio 2015. Con un semplice cuore bianco, il suo messaggio racchiude, come la foto condivisa da Stefano, un sentimento che va ben oltre le parole, un piccolo gesto discreto ma potente che parla di assenza, ricordi e legami che restano per sempre.
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