Napoli, infermiere del Monaldi fa rapina con un bisturi: arrestato

A Napoli un infermiere è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una donna che avrebbe minacciato con un bisturi. L'uomo, un 49enne in servizio presso l'ospedale Monaldi, era già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, il 49enne avrebbe avvicinato la donna mentre si trovava a bordo della sua auto sottraendole - minacciandola con un bisturi - la fede nuziale. L'anello sarebbe poi stato rivenduto a un compro oro della zona per 650 euro. I carabinieri, allertati dalla vittima, hanno recuperato l'anello, identificato il responsabile della rapina e sequestrato l'arma. L'infermiere dovrà rispondere di rapina aggravata.