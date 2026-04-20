Rapinano una gioielleria con picconi e fumogeni, paura in un centro commerciale di Roma

Paura in una gioielleria del centro commerciale Euroma2 nel quadrante sud della Capitale. Una banda di cinque rapinatori, a volto coperto e armati di picconi, ha sfondato le vetrine, svuotato un estintore e lanciato fumogeni. Muniti di sacchi, hanno fatto razzia di gioielli e sono scappati. Dalle prime informazioni, all'interno c'erano i dipendenti del negozio. Sulla vicenda indaga la polizia. Il bottino è da quantificare.