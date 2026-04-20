Rapinano una gioielleria con picconi e fumogeni, paura in un centro commerciale di Roma
Bottino da quantificare, indaga la polizia
Paura in una gioielleria del centro commerciale Euroma2 nel quadrante sud della Capitale. Una banda di cinque rapinatori, a volto coperto e armati di picconi, ha sfondato le vetrine, svuotato un estintore e lanciato fumogeni. Muniti di sacchi, hanno fatto razzia di gioielli e sono scappati. Dalle prime informazioni, all'interno c'erano i dipendenti del negozio. Sulla vicenda indaga la polizia. Il bottino è da quantificare.