Vittorio Veneto (Treviso), negozio di biciclette rapinato per la sesta volta: "Non c’è interesse a fermare i ladri"
In diretta, a "Mattino Cinque", la frustrazione del proprietario, che ora vive in un camper davanti al suo esercizio
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La storia di Roberto Catto, proprietario di un negozio di biciclette a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, restituisce tutta la fatica e la frustrazione di un commerciante che da anni combatte contro furti e rapine, che - dal suo punto di vista - non c'è interesse a fermare.
In diretta a "Mattino Cinque", l’uomo spiega di aver subito sei colpi in un arco di tempo molto breve e di aver deciso, per proteggere la sua attività, di trasferirsi a vivere in un camper parcheggiato davanti al negozio.
"Questa attività è la mia vita da 25 anni, cerco di difenderla con le unghie e con i denti", afferma, sottolineando quanto il lavoro rappresenti per lui non solo un reddito, ma una parte fondamentale della sua identità.
La scelta di presidiare l’esercizio giorno e notte ha però un costo personale altissimo. "Ho una famiglia, una casa, dove potrei dormire tranquillo a letto, invece devo passarmi le notti qui", racconta Catto, spiegando che la sua presenza costante lo porta a vedere pochissimo i propri cari.
"Torno giusto per mangiare e farmi la doccia", aggiunge. "Mentre io non ci sono, rimane qua un socio. Poi, quando rientro io, va via lui". Una sorta di staffetta continua che garantisce un controllo 24 ore su 24, ma che stravolge completamente la vita privata.
Il commerciante ammette, infatti, che questa situazione ha inevitabilmente creato tensioni anche in famiglia: "Mia moglie ovviamente non è felice, ma ovviamente capisce la situazione". Parole che mostrano quanto la decisione sia stata sofferta, ma ritenuta necessaria per evitare ulteriori danni dopo anni di furti ripetuti.