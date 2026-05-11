Torino, simula una rapina (con accoltellamento) per tenersi l'incasso: corriere denunciato

Il 13 marzo 2026, l'uomo - un corriere di una società di trasporti e logistica - ha denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato in via Udine a Volpiano, mentre era intento a effettuare delle consegne. Ai militari dell'Arma ha raccontato di essere stato affrontato da un individuo a volto coperto che, dopo averlo colpito con un'arma da taglio all'addome, si era impossessato del borsello contenente il denaro, pari a 1.680 euro.