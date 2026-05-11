SI è "INTASCATO" 1.680 EURO

Torino, simula una rapina (con accoltellamento) per tenersi l'incasso: corriere denunciato

L'uomo è finito nei guai per simulazione di reato. Decisive le immagini di una videocamera di sorveglianza

11 Mag 2026 - 11:33
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Avrebbe simulato una rapina (con accoltellamento) per tenersi l'incasso della giornata. Con questa accusa un corriere di 52 anni di Chivasso (Torino), è stato denunciato dai carabinieri di Volpiano per simulazione di reato. La somma di cui si sarebbe impossessato è di 1.680 euro.

Il racconto

 Il 13 marzo 2026, l'uomo - un corriere di una società di trasporti e logistica - ha denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato in via Udine a Volpiano, mentre era intento a effettuare delle consegne. Ai militari dell'Arma ha raccontato di essere stato affrontato da un individuo a volto coperto che, dopo averlo colpito con un'arma da taglio all'addome, si era impossessato del borsello contenente il denaro, pari a 1.680 euro.

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I dubbi degli investigatori, oltre che dalla ferita di lieve entità, sono emersi dall'analisi delle videocamere di sorveglianza di alcune abitazioni private che hanno smentito la versione fornita dalla presunta vittima. Il corriere è stato così denunciato per simulazione di reato alla Procura di Ivrea che ha coordinato le indagini.

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