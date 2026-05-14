È successo a culmine di una lite, l'ennesima. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha accoltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa, rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli. Qui l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine, che hanno arrestato un 66enne. È accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale.