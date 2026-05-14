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È successo a culmine di una lite, l'ennesima. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha accoltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa, rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli. Qui l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine, che hanno arrestato un 66enne. È accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale.
Le forbiciate in casa: cosa è successo
L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio a Napoli, nel Rione Traiano. Come ha raccontato la vittima, una 65enne, tutto era partito da una lite scattata per motivi banali. L'uomo avrebbe iniziato a insultare la donna con frasi offensive e minacciose. L'avrebbe poi attaccata fisicamente spingendola violentemente contro il tavolo del soggiorno, distrutto dalla forza del colpo. Solo in quel momento la vittima si sarebbe accorta che il marito impugnava un paio di forbici da cucina. La 65enne ha tentato di fuggire ma è stata colpita più volte prima di riuscire a trovare la via d'uscita.
Il fermo del marito
Dopo il racconto, ascoltato dai carabinieri nel pronto soccorso del San Paolo, i militari si sono immediatamente diretti nell'abitazione della coppia. Qui hanno trovato il marito sdraiato sul letto. L'appartamento portava ancora gli evidenti segni della colluttazione: mobili danneggiati, soprammobili in frantumi. E un paio di forbici intrise di sangue.
Le denunce passate e la difficile situazione familiare
Dagli ulteriori approfondimenti, è emersa una situazione di grande difficoltà all'interno della famiglia. Sia la moglie che il figlio della coppia negli scorsi mesi avevano infatti già presentato diverse denunce contro il 66enne per diversi episodi di minacce, aggressioni fisiche e insulti continui. Una volta, aveva raccontato il figlio, il padre era entrato nella sua camera brandendo delle forbici e urlandogli contro.