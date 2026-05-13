Genova, ritrovato a scuola materiale esplosivo risalente alla seconda guerra mondiale: evacuato liceo

Intorno alle 14 è scattato l'allarme deflagrazione nel complesso scolastico Vittorio Emanuele - Ruffini. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare alunni e docenti presenti per gli scritti degli esami dei privatisti, hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. Nel corso del pomeriggio è arrivata in largo Zecca anche la polizia scientifica. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido picrico nel laboratorio di chimica della scuola. Secondo le prime indiscrezioni l'acido, pericoloso in forma secca, sarebbe risalirebbe al 1940. Il materiale sarebbe stato ritrovato nel corso di alcuni lavori di manutenzione. Le lezioni sono tornate alla normalità intorno alle 16.