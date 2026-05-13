Genova, accoltellato un 20enne: è grave

Un altro accoltellamento a Genova nell'area di Sottoripa, al limitare tra il centro storico e piazza Caricamento, fronte Acquario: è successo nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto il 118 che ha soccorso un giovane circa 20enne di origini straniere ferito in seguito ad un accoltellamento. Dalle prime informazioni il ferito sarebbe stato colpito a coltellate al culmine di una lite da un altro soggetto, poi fuggito a piedi per i vicoli circostanti. Soccorso, è stato trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale Galliera di Genova. Sul caso indaga la polizia. L'area è la stessa nella quale due anni fa un altro giovane venne ridotto in fin di vita, colpito a coltellate.