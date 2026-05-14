Napoli, omicidio "per errore" ad Arzano e soldi da estorsioni: 17 arresti

I Carabinieri e la Dda arrestano 17 persone per aver avuto a che fare con l'omicidio "per errore" di Rosario Coppola ad Arzano e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mesata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Per delega del procuratore distrettuale di Napoli i Carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa del Tribunale di Napoli a conferma da parte del Gip competente del decreto di fermo di indiziato di delitto della Direzione distrettuale antimafia (Dda), eseguito il 21 aprile scorso, nei confronti "di soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata edaggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo".