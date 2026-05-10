Napoli, morto 32enne accoltellato durante una rissa

È morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato successivamente arrestato con l'accusa di omicidio.