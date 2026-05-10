in zona Porta Capuana

Napoli, morto 32enne accoltellato durante una rissa

Il prefetto: "Rafforzati immediatamente i servizi di vigilanza in tutta l'area"

10 Mag 2026 - 22:08
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© IPA

© IPA

È morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato successivamente arrestato con l'accusa di omicidio.

Quanto accaduto sarà analizzato nel prossimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di dare "una risposta tempestiva e visibile alle esigenze di tutela della collettività e a prevenire il reiterarsi di fenomeni di criminalità e degrado che incidono sulla convivenza civile". Lo ha assicurato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Informato di quanto accaduto, il prefetto "ha proceduto a un'immediata e significativa implementazione dei servizi di vigilanza di tutta l'area interessata mediante l'impiego del reparto di prevenzione crimine della Polizia di Stato".

Leggi anche
 Papa Leone XIV davanti alla Cattedrale di Napoli

Dopo la visita a Pompei il Papa a Napoli: il sangue di San Gennaro e l'incontro con la mamma del piccolo Domenico

Napoli, chirurgo dimentica paio di forbici nell'addome della paziente: denunciato

"La sicurezza di tutta la zona è da tempo oggetto di controlli straordinari del territorio, volti non solo all'identificazione di soggetti sospetti o in posizione di irregolarità sul suolo nazionale, ma anche al contrasto dei canali di alimentazione dei conflitti urbani, come lo spaccio di stupefacenti e l'abusivismo commerciale", si legge in una nota. "L'attenzione delle istituzioni resta elevata per intercettare e gestire con fermezza ogni turbativa che possa alterare la serenità della cittadinanza e il decoro dello spazio pubblico con una costante attività di monitoraggio sull'intero perimetro urbano", conclude la nota. 

Leggi anche

Napoli, 14enne accoltellato per sguardo di troppo a una coetanea

Hantavirus, in Italia quarantena per quattro persone che hanno volato con una delle vittime

Ti potrebbe interessare

videovideo
napoli
rissa

Sullo stesso tema