Napoli, 53enne scopre un paio di forbici nell'addome dopo l'intervento estetico: denunciato il chirurgo

Le cure però non avrebbero risolto il problema. Il medico di famiglia ha quindi deciso di approfondire la situazione prescrivendo una Tac, eseguita il 7 maggio in un centro diagnostico napoletano. L'esame ha rivelato la presenza di un oggetto metallico nell'addome: si tratterebbe di un paio di forbici chirurgiche dimenticata durante l'operazione. La vicenda si sarebbe complicata ulteriormente dopo il test diagnostico. Secondo la denuncia, la dottoressa del centro medico avrebbe avvisato direttamente il chirurgo invece di indirizzare, data la criticità della situazione, subito la paziente verso un pronto soccorso. Il medico avrebbe quindi proposto un nuovo intervento per rimuovere la forbice nella stessa clinica del primo intervento. "Ma io desistevo e decidevo di avvalermi dell'ospedale Fatebenefratelli" ha rivelato la 53enne.