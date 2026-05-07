Napoli, spari tra gang per uno "sguardo": arrestato anche il figlio di Rita De Crescenzo

Gli investigatori sono riusciti a ripercorrere le tappe della sparatoria grazie a una cimice installata all'interno di una vettura guidata da uno dei giovani coinvolti. Le conversazioni registrate hanno permesso di chiarire la dinamica della faida. Secondo quanto emerso, dopo il primo screzio ci sarebbe stato un confronto diretto tra i due gruppi. I ragazzi del Pallonetto si sarebbero mossi in auto armati di pistole con lo scopo di colpire i rivali. Quello che avrebbe dovuto essere un confronto "pacifico" si trasformò in una provocazione reciproca. Per gli investigatori sarebbe proprio a questo punto che il figlio della tiktoker, in sella a uno scooter insieme a un amico, avrebbe esploso quattro colpi di una pistola calibro 22 contro il gruppo avversario. Il giovane preso di mira, secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, avrebbe ferito il figlio della nota content creator con due coltellate alla coscia.