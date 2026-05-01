Napoli, centro odontoiatrico chiude, pazienti lasciati senza denti

"Tra me e mia moglie abbiamo pagato 26 mila euro in contanti - la rabbia di un altro paziente - e sono senza denti, mi avevano detto di fare l'ultima prova, quella della masticazione, arrivo qua e trovo chiuso".

"Mia mamma è invalida e ha 78 anni - le parole di un'altra donna - sono undici mesi che è priva di denti all'arcata superiore, all'arcata inferiore ha denti provvisori, fa una terapia medica perché ha il Parkinson, ha difficoltà nella masticazione, mi trovo a pagare un finanziamento intorno ai 7 mila euro e mi sono rivolta a un altro dentista, mia mamma ha una depressione, piange tutti i giorni".