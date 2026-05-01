Scene da Far West nel cuore del centro storico di Napoli. Una raffica di colpi nel silenzio della notte, poi le urla e la paura e il panico tra i residenti. In via Francesco Saverio Correra, nella zona del Cavone, è avvenuto uno scontro a fuoco in strada poco prima di mezzanotte. Due giovani di 23 e 24 anni sono rimaste ferite alle gambe per errore da colpi d'arma da fuoco mentre, secondo le prime ricostruzioni, stavano semplicemente passeggiando.