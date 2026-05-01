Napoli, scontro a fuoco in centro: due ventenni ferite per errore
Le giovani sono state colpite, mentre stavano passeggiando. Le indagini sono in corso: i carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili
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Scene da Far West nel cuore del centro storico di Napoli. Una raffica di colpi nel silenzio della notte, poi le urla e la paura e il panico tra i residenti. In via Francesco Saverio Correra, nella zona del Cavone, è avvenuto uno scontro a fuoco in strada poco prima di mezzanotte. Due giovani di 23 e 24 anni sono rimaste ferite alle gambe per errore da colpi d'arma da fuoco mentre, secondo le prime ricostruzioni, stavano semplicemente passeggiando.
Immediato l'intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto prima di trasportare le due ferite al pronto soccorso dell'ospedale CTO. Le condizioni delle giovani non destano preoccupazione: entrambe non sono in pericolo di vita. I carabinieri hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto.
Le indagini sono ancora in corso: gli investigatori lavorano per identificare i responsabili e chiarire la matrice della sparatoria. Nessuna pista viene esclusa, mentre tra i residenti cresce l'allarme per l'ennesimo episodio di violenza nel cuore della città