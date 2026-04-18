Bergamo, agguato notturno a Covo: due uomini indiani uccisi a colpi di pistola

Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola nella notte nella zona industriale di Covo, centro di 4500 abitanti a una trentina di chilometri da Bergamo. L'agguato è avvenuto poco prima della mezzanotte. Il fatto si è verificato all’altezza del civico 382 di via Campo Rampino, in un comparto industriale della Bergamasca. Una zona defilata, dove sorgono capannoni e strutture utilizzate anche per attività comunitarie. Secondo una prima ricostruzione, un'automobile si sarebbe avvicinata allo stabile adibito a tempio sikh e da lì sarebbero partiti diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da almeno due persone. L'azione è stata rapida e mirata, poi la fuga dei responsabili. All'arrivo del 118 i due indiani erano già morti.