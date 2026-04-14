Carta, uscito per portare il cane a fare i bisogni, sarebbe stato raggiunto da almeno quattro colpi di pistola. Proiettili, quelli che lo hanno colpito, esplosi con ogni probabilità da una pistola di piccolo calibro che non gli hanno lasciato scampo. I soccorsi, allertati da chi ha assistito all'esecuzione, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo che, a quanto si apprende, sarebbe deceduto sul colpo. Sul luogo del delitto i carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto, hanno rinvenuto quattro bossoli e il caricatore di una pistola.