Foggia, personal trainer incensurato ucciso a colpi di pistola sotto casa | Era da poco diventato papà
Annibale Carta era uscito di casa per portare il cane a passeggio quando è stato raggiunto da quattro proiettili
© Ansa/Tgcom24
Un’esecuzione fredda e pianificata. È quello che sembra essere stato l'agguato teso ad Annibale Carta nella serata di lunedì 13 aprile a Foggia. L'uomo, 42 anni, incensurato è stato ucciso a colpi di pistola sotto gli occhi dei passanti a due passi dallo stadio Zaccheria, dove si trovava per portare a passeggio il cane. La vittima, conosciuta da tutti come "Dino", lascia una moglie e un figlio nato da poco. Sul caso sono al lavoro i carabinieri che stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'agguato e di individuare eventuali testimoni o elementi utili per risalire ai responsabili. Al momento non si esclude nessuna pista.
L'agguato
Carta, uscito per portare il cane a fare i bisogni, sarebbe stato raggiunto da almeno quattro colpi di pistola. Proiettili, quelli che lo hanno colpito, esplosi con ogni probabilità da una pistola di piccolo calibro che non gli hanno lasciato scampo. I soccorsi, allertati da chi ha assistito all'esecuzione, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo che, a quanto si apprende, sarebbe deceduto sul colpo. Sul luogo del delitto i carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto, hanno rinvenuto quattro bossoli e il caricatore di una pistola.
"Persona tranquilla e dedita al lavoro"
Sono increduli di quanto accaduto amici, clienti e conoscenti della vittima. Carta era sposato da poco ed era diventato padre recentemente. Descritto da tutti come "una persona tranquilla e dedita al lavoro" di professione faceva il personal trainer presso una palestra che nella giornata di martedì è rimasta chiusa per lutto. "A causa di una grave perdita che ha coinvolto la nostra realtà la struttura resterà chiusa per l'intera giornata del 14 aprile", si legge in un messaggio della struttura sportiva.