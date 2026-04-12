Lecce, ferito da colpi di pistola in strada: 50enne muore in ospedale

Un uomo di 50 anni, Stefano Tomeo, è morto a Copertino, nel Leccese, nella notte dopo essere arrivato in ospedale con ferite di arma da fuoco. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre era in strada. Sono ora in corso le indagini e le ricerche da parte dei militari dell'Arma.