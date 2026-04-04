Roberto Mazzarella, arrestato in un resort di lusso il boss della camorra: rintracciato grazie ai social media

La cattura (grazie ai social) in un resort di lusso Il latitante, 48 anni, è stato individuato in una villa di pregio della Costiera Amalfitana dove si era registrato sotto false generalità per trascorrere la Pasqua con moglie e figli. L'operazione ha seguito un lungo periodo di monitoraggio dei flussi economici dei suoi familiari e dei canali social. Nel resort in cui aveva preso alloggio, i carabinieri hanno rinvenuto tre orologi di lusso, circa 20mila euro in contanti, documenti falsi, cellulari, smartphone e manoscritti relativi a una verosimile contabilità sui quali ci saranno accertamenti. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Napoli coordinati dalla Dda partenopea. All'operazione hanno preso parte anche lo squadrone "Cacciatori di Calabria", le Api del gruppo di Napoli nonché una motovedetta della Capitaneria di porto di Salerno.