Arrestato Gennaro Panzuto, l'ex boss diventato influencer: deve scontare 8 anni per droga
L'uomo, 51 anni, sollecitava i giovani su TikTok a non seguire le proprie orme. In passato, è stato al vertice del clan camorristico della Torretta e sicario dell'Alleanza di Secondigliano
Gennaro Panzuto, conosciuto anche come "Genny Terremoto", torna in carcere. Sabato 14 marzo gli agenti della Squadra mobile di Napoli hanno fermato il 51enne, un tempo boss del clan della Torretta e sicario dell'Alleanza di Secondigliano. Le manette sono scattate a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli: Panzuto deve scontare ancora 8 anni e 6 mesi di reclusione per reati legati al traffico di droga. L'uomo, diventato collaboratore di giustizia, è noto come influencer di TikTok, piattaforma su cui sollecitava le nuove generazioni a non seguire le sue orme.
Chi è Gennaro Panzuto
Durante la sua "carriera" criminale nell'ambiente della camorra, Panzuto aveva già conosciuto le manette: era stato infatti arrestato nel 2007 in Inghilterra. Poi la redenzione con l'altra "carriera", quella da influencer su TikTok, social su cui può vantare più di 170mila follower e più di 3 milioni di like. Diventato collaboratore di giustizia, era tornato a vivere a Napoli nonostante la fine della protezione.
Al momento del nuovo fermo, l'ex boss non si trovava nella "sua" Torretta di Chiaia. Come scrive Il Mattino, si trovava infatti a Frosinone, città in cui viveva da tempo. Gli 8 anni e 6 mesi di reclusione che Panzuto deve scontare derivano da un cumulo di pene originato da alcune vecchie accuse legate al traffico di stupefacenti.