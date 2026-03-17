Gennaro Panzuto, conosciuto anche come "Genny Terremoto", torna in carcere. Sabato 14 marzo gli agenti della Squadra mobile di Napoli hanno fermato il 51enne, un tempo boss del clan della Torretta e sicario dell'Alleanza di Secondigliano. Le manette sono scattate a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli: Panzuto deve scontare ancora 8 anni e 6 mesi di reclusione per reati legati al traffico di droga. L'uomo, diventato collaboratore di giustizia, è noto come influencer di TikTok, piattaforma su cui sollecitava le nuove generazioni a non seguire le sue orme.