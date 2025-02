Rita De Crescenzo a processo per traffico di droga e spaccio | L'influencer: "Fatti del passato, la consumavo ma non l'ho mai venduta"

L'influencer napoletana, che nelle ultime settimane ha tenuto banco nel caso relativo all'esodo di turisti napoletani diretti a Roccaraso, meta sciistica abruzzese, si è presa la ribalta anche a Sanremo, dove si è recata per il Festival ed è stata presa d'assalto da fan e fotografi a cui ha elargito autografi e foto, proprio come una vera diva. Come al solito la tiktoker ha documentato tutto sui social vantandosi di aver avuto lo stesso "trattamento" riservato sul palco dell'Ariston a Rose Villain pochi giorni fa: "Anche a me nu guaglione ha urlato 'Sì na preeeeeeeta'".