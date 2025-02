Rita De Crescenzo, da Roccaraso a Sanremo: "Anche a me hanno gridato si 'na preta!"

E sempre da diva, quale ormai si sente di essere, l'influencer ha offerto al pubblico sanremese la sua passerella trash, lamentandosi poi con i giornalisti, durante le numerose interviste rilasciate, di non essere stata accettata al Casinò: "Qui non si fanno le p... con il cellulare", ha spiegato ai follower.

La tiktoker ha anche aperto alla possibilità di vederla, forse l'anno prossimo, sul palco dell'Ariston tra i concorrenti o tra gli ospiti, chissà.

E ai cantanti in gara ha mandato un messaggio social: “Li vedo incappucciati che quasi si nascondono. Io sto camminando liberamente. Non sono nessuno, sono solo Rita De Crescenzo, ma tutti vogliono foto e video con me. Cantanti, perché vi nascondete? Fate come me, date soddisfazione alla gente, sono loro che ci fanno crescere. Noi di Napoli portiamo il sole e l’allegria”.