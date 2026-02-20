Da TikTok al fenomeno Roccaraso, chi è Rita De Crescenzo

"Per me TikTok è stata una grande terapia. Sono 6 anni che non faccio più uso nè di droghe nè di psicofarmaci. Mi sono sentita realizzata con questa piattaforma perché ho visto la gente che mi ama e mi sono sentita apprezzata". Con queste parole, rilasciate a "Dritto e Rovescio" nel febbraio 2025, Rita De Crescenzo raccontava il successo ottenuto sui social, arrivato dopo un periodo segnato dall'abuso di droghe e da vicende giudiziarie dalle quali ha sempre preso le distanze.



Quindi, nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio aveva spiegato le origini dei primi video condivisi in rete, evidenziando il suo impegno come influencer. "La mattina mi sveglio e ho un compito, sono sei anni che ci metto la faccia: porto avanti i social facendo le dirette e facendo compagnia alla gente in maniera naturale, senza trucco. Io porto sorrisi e tanta felicità a tutte le persone".



La sua attività, però, non si limita ai video, perché alla popolarità ottenuta sui social si è aggiunta la richiesta di partecipazione a eventi e feste private in cui si condividono i suoi tormentoni.