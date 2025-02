Rita De Crescenzo: "TikTok è stata una terapia, sono 6 anni che non uso droghe e psicofarmaci"

"Questa sera ho voluto in studio una donna che divide: c'è chi la ama alla follia e chi la critica, come succede quando uno si espone pubblicamente", esordisce il conduttore di "Dritto e Rovescio" Paolo Del Debbio. L'influencer napoletana viene così accolta in studio e comincia a raccontare la propria storia. "Avevo un negozio, ma per ora l'ho tolto perché abbiamo tutta un'altra attività. Mio marito e i miei figli sono ormeggiatori, da generazioni abbiamo un piccolo ormeggio di famiglia. Io non riuscivo a gestire il negozio tra eventi, inviti e feste e perciò l'ho chiuso", spiega Rita De Crescenzo. La donna, poi, parla della sua giornata tipica come tiktoker: "La mattina mi sveglio e ho un compito, sono sei anni che ci metto la faccia: porto avanti i social facendo le dirette e facendo compagnia alla gente in maniera naturale, senza trucco. Io porto sorrisi e tanta felicità a tutte le persone". "Quanto si guadagna a fare la tiktoker?", chiede il conduttore. "Quando ho iniziato con questa piattaforma c'era effettivamente un guadagno, ma lo scoperto dopo due anni: se lo prendeva tutto mio figlio. Ora TikTok non paga più, ma non me ne pento. Tutto quello che guadagno lo porto in casa per i miei figli", commenta Rita.