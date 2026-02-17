Napoli, il figlio dell'influencer Rita De Crescenzo vittima di un agguato
Accade nel quartiere Montesanto, il 18enne è stato medicato d'urgenza. Non avrebbe dimostrato collaborazione nel ricostruire i fatti
Pomeriggio di violenza a Napoli. Vittima di un agguato il figlio della influencer Rita De Crescenzo. Nel pomeriggio di lunedì si è presentato all'ospedale Pellegrini con un amico per alcune ferite da arma da taglio al ginocchio. Le lesioni non hanno messo a repentaglio la vita del giovane che dopo poco è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.
Le indagini
Il giovane, 18 anni, non avrebbe dimostrato collaborazione con gli investigatori per descrivere la dinamica dei fatti. Come spiega il Corriere della Sera, "l'attenzione degli investigatori rimane alta sulle recenti tensioni che coinvolgono le aree dei Quartieri Spagnoli e del Pallonetto di Santa Lucia". Elementi decisivi per far luce sul caso potrebbero emergere dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.