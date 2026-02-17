Napoli, il figlio dell'influencer Rita De Crescenzo vittima di un agguato

Pomeriggio di violenza a Napoli. Vittima di un agguato il figlio della influencer Rita De Crescenzo. Nel pomeriggio di lunedì si è presentato all'ospedale Pellegrini con un amico per alcune ferite da arma da taglio al ginocchio. Le lesioni non hanno messo a repentaglio la vita del giovane che dopo poco è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.