Ferito a coltellate

Napoli, il figlio dell'influencer Rita De Crescenzo vittima di un agguato

Accade nel quartiere Montesanto, il 18enne è stato medicato d'urgenza. Non avrebbe dimostrato collaborazione nel ricostruire i fatti

17 Feb 2026 - 08:00
© Instagram

© Instagram

Pomeriggio di violenza a Napoli. Vittima di un agguato il figlio della influencer Rita De Crescenzo. Nel pomeriggio di lunedì si è presentato all'ospedale Pellegrini con un amico per alcune ferite da arma da taglio al ginocchio. Le lesioni non hanno messo a repentaglio la vita del giovane che dopo poco è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. 

Leggi anche

Roccaraso, i tiktoker tornano all'assalto un anno dopo Rita De Crescenzo

La tiktoker Rita De Crescenzo in piazza contro il riarmo europeo rivela: "Sto pensando di impegnarmi in politica"

Le indagini

 Il giovane, 18 anni, non avrebbe dimostrato collaborazione con gli investigatori per descrivere la dinamica dei fatti. Come spiega il Corriere della Sera, "l'attenzione degli investigatori rimane alta sulle recenti tensioni che coinvolgono le aree dei Quartieri Spagnoli e del Pallonetto di Santa Lucia". Elementi decisivi per far luce sul caso potrebbero emergere dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Ti potrebbe interessare

videovideo
de crescenzo
influencer
agguato
napoli

Sullo stesso tema