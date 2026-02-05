Roccaraso, i tiktoker tornano all'assalto un anno dopo Rita De Crescenzo
Lo sfogo dei residenti a "Realpolitik": "Spendono soldi giusto per un caffè"
© Da video
Dopo l'invasione che si è registrata lo scorso anno, Roccaraso è nuovamente presa d'assalto. Le telecamere di "Realpolitik" hanno raccontato il viaggio delle persone che, partendo all'alba dalle porte di Napoli, hanno raggiunto in pullman la località sciistica abruzzese per trascorrere una giornata sulla neve insieme al tiktoker Anthony Sansone.
"Ci divertiamo, facciamo il pranzo tutti quanti insieme", racconta l'influencer, aggiungendo una precisazione. "Dobbiamo essere civili, perché l'anno scorso è successo un macello e sono stato etichettato come una persona sbagliata". Il viaggio inizia tra musica, allegria e ovviamente video da condividere in rete, e prosegue con l'arrivo sulle piste.
Le gite low cost, come quella raccontata dalla trasmissione di Rete 4, non sembrano però convincere alcuni residenti e commercianti di Roccaraso, che già nel gennaio 2025 si erano ribellati all'invasione originata dall'invito di Rita De Crescenzo.
"È sempre stato così, ma il 95% di loro non spende molto. Prendono un caffè, un panino o una pizza, questo fanno", è il commento di uno dei residenti della località abruzzese.