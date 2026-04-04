Il sardo Attilio Cubeddu, classe 1947; il siciliano Giovanni Montisi, classe 1959, e il napoletano Renato Cinquegranella, classe 1949. Sono questi i tre latitanti più pericolosi che mancano ancora all'appello delle patrie galere, dopo la cattura del boss della camorra Roberto Mazzarella. I loro nomi sono presenti nell'archivio del Viminale, con tanto di schede e foto segnaletiche. In bianco e nero. Cubeddu, oggi alle soglie degli 80 anni, è ricercato dal 1997, per non aver fatto rientro, al termine di un permesso, nella Casa Circondariale di Badu è Carros (Nuoro), dove si trovava per sequestro di persona, omicidio e lesioni gravissime. Vicino alla soglia degli 80 anni anche Renato Cinquegranella, il terzo della lista dei superlatitanti più pericolosi. Di lui si sono perse le tracce nel 2002. E' ricercato per associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso in omicidio,

detenzione e porto illegale di armi, estorsione ed altro. Anche per il secondo criminale, Giovanni Montisi, 67 anni, condannato all'ergastolo, lunga è la lista dei reati di cui è accusato: è ricercato dal 1998 per omicidi; dal 2001 per associazione di tipo mafioso ed altro, dal 2002 per strage ed altro.