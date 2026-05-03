Napoli, picchia la compagna davanti alla figlia di 4 anni: arrestato | La donna lo aveva già denunciato
L'uomo, un 27enne, è stato portato in carcere: dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti
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Quando i carabinieri l'hanno vista in piena notte in via Foria, a Napoli, aveva la testa e il volto sporchi di sangue, e la sua bimba di quattro anni in braccio. La donna, una 25enne peruviana, è stata quindi fermata dai militari, ai quali ha spiegato di essere stata picchiata dal compagno poco prima. L'uomo, secondo il suo racconto, l'ha colpita più volte con uno smartphone, il tutto alla presenza della piccola. Ora è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio.
La donna in ospedale
Il 118 ha portato la donna in codice rosso, non in pericolo di vita, all'ospedale del Mare, dove è ancora ricoverata. La bimba è stata affidata alla nonna materna.
L'arresto del compagno
I militari hanno rintracciato l'uomo - di nazionalità peruviana, classe '99, già denunciato dalla compagna l'anno scorso - per poi arrestarlo. Ora è in carcere: dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.