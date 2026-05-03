Napoli, picchia la compagna davanti alla figlia di 4 anni: arrestato | La donna lo aveva già denunciato

Quando i carabinieri l'hanno vista in piena notte in via Foria, a Napoli, aveva la testa e il volto sporchi di sangue, e la sua bimba di quattro anni in braccio. La donna, una 25enne peruviana, è stata quindi fermata dai militari, ai quali ha spiegato di essere stata picchiata dal compagno poco prima. L'uomo, secondo il suo racconto, l'ha colpita più volte con uno smartphone, il tutto alla presenza della piccola. Ora è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio.